Из-за пандемии коронавируса в мире увеличилось использование пластика, - The Guardian
С началом пандемии COVID-19 в мире выросли объемы использования пластика и загрязнение им окружающей среды
Об этом сообщает The Guardian .
Издание в частности отмечает, что каждый проведенный тест на коронавирус увеличивает выбросы пластика примерно на 10 граммов.
Старший преподаватель зоологии в Университете Бангора, экоактивистов доктор Кристиан Данн озповив, что если бы каждый взрослый и ученик средней школы в Великобритании проводили по 2 теста в неделю, это дало бы более 1 тыс. тонн мусора в неделю.
По его словам, коронавирус заставил людей использовать еще больше пластика, но это не значит, что надо отказаться от проведения тестов.
"Тесты стоят на первом плане способности контролировать вирус и помогать странам вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул Данн.
Что касаетчся уменьшения использования пластика в быту, Данн рассказал, что, например, одноразовая маска может повредить климату в 10 раз больше, чем хлопчатобумажная многоразовая. Так, в Великобритании не менее 53 млн одноразовых масок ежедневно отправляются на свалки и могут загрязнять океан.
"Нам нужно двигаться к "внимательному удобству": уделять немного больше внимания нашим действиям и быть несколько внимательнее друг к другу и к планете", - сказал Данн.
Кроме того, использование пластика выросло из-за увеличения продаж на вынос при локдауне. По мнению ученого, примером так называемого внимательного удобства в этом случае может быть схема, согласно которой все кафе в городе будут использовать один и тот же тип многоразовых чашек - клиенты платят залог за чашку, которую можно вернуть любому из сервисов. Похожую схему можно использовать для доставки еды.
По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире не менее 8 млн тонн пластика попадает в воду как отходы.
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