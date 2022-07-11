Из-за отсутствия ротации на Донбассе оккупанты истощены физически и психологически, - британская разведка
Российским военным в Украине не хватает резервов, из-за чего некоторые подразделения вынуждены участвовать в боевых действиях без ротации с 24 февраля
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обратила внимание, что в конце июня российское агентство с Дальнего Востока опубликовало видео, на котором жены солдат 36 общевойсковой армии восточного военного округа обращаются к местному политику с просьбой вернуть их мужей домой из Украины. Одна из женщин заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады психически и физически изнурен, поскольку с 24 февраля 2022 года несет активное боевое дежурство.
"Отсутствие запланированных перерывов в напряженных боевых условиях, вероятно, является одной из самых больших проблем с персоналом, которые минобороны России пытается решить среди развернутых сил", - пришли к выводу в британской разведке.
- 10 июля украинская разведка сообщила, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.
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