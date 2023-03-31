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Из-за отсутствия инвестиций аэрокосмическая компания Virgin Orbit уволит 85% персонала

31 мартa, 2023 пятница
18:00
Технологии

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона уволит 675 сотрудников и прекратит свою деятельность "в обозримом будущем"

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аудиозапись выступления гендиректора Virgin Orbit Дэна Харта.

Сообщается, что компания прекратит свою деятельность "в обозримом будущем" и вынуждена уволить почти весь штат работников, оставив лишь 100 человек. Свои должности потеряют 675 человек – это 85% сотрудников.

"К сожалению, мы не смогли обеспечить финансирование, чтобы гарантировать четкий путь для этой компании. У нас нет другого выбора, кроме как внедрить немедленные, драматические и болезненные изменения. Это будет наверное, самое трудное, что мы когда-либо делали в жизни" , – отметил Дэн Харт.

Причиной столь радикального сокращения стал провальный раунд финансирования, во время которого Virgin Orbit не удалось привлечь инвестиции.

По словам гендиректора компании, Virgin Orbit "окажет выходное пособие каждому увольняющемуся сотруднику" с денежной выплатой, продлением льгот и поддержкой в поиске новой должности.

В Virgin Orbit заявили, что выплаты уволенному персоналу и другие расходы составят около $15 млн.

Справка

Virgin Orbit – американское аэрокосмическое частное предприятие в рамках группы Virgin, специализирующееся на запуске малых спутников. Компания была одной из ракетных компаний США, успешно достигавших орбиты с помощью частно разработанной ракеты-носителя. С 2020 года она запустила шесть миссий, четыре из которых успешны.

  • Virgin Orbit впервые вывела спутники на орбиту благодаря запуску ракеты-носителя с борта Boeing 747 два года назад, в январе 2021 года.
  • В январе этого года Virgin Orbit произвела первый запуск ракетоносителя со спутниками с территории Британии.
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