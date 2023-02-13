Из-за отказа россиян идти в наступление захватчики формируют штурмовые подразделения из жителей оккупированных территорий Донетчины, - Генштаб
Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие РФ, которые в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного ВО, отказываются идти в наступление
Об этом сообщили 13 февраля в сводке Генштаба.
Отмечается, что поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.
Читайте также: Платят командирам, уничтожают собственную технику: россияне любым способом пытаются не попасть на передовую, - пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
Кроме того, стало известно, что из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.
В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиаударов и совершил более 15 обстрелов из РСЗО
"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степовая, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
Бахмутское направление: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.
Авдеевское и Новопавловское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
Запорожское направление: огневому поражению подверглись Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степовое, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.
Херсонское направление: снова под минометный и артиллерийский огонь попал город Херсон.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника", - отмечается в сообщении.
- Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море: вдобавок к тем двум, которые были на боевом дежурстве утром 13 февраля, РФ вывела еще один.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное