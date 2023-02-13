Об этом сообщили 13 февраля в сводке Генштаба.

Отмечается, что поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

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Кроме того, стало известно, что из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиаударов и совершил более 15 обстрелов из РСЗО

"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степовая, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

Авдеевское и Новопавловское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское направление: огневому поражению подверглись Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степовое, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

Херсонское направление: снова под минометный и артиллерийский огонь попал город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника", - отмечается в сообщении.