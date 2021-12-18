Из-за "Омикрона": в Лондоне был введен режим ЧС

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

По его словам, за последние дни фиксируется увеличение числа случаев госпитализации больных COVID-19.

"Количество госпитализаций увеличивается, а также увеличивается нехватка медперсонала, огромными темпами, поэтому я вместе с нашими партнерами принял решение объявить чрезвычайную ситуацию", – сказал Хан.

По данным ВОЗ, количество случаев штамма коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.

Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря, чтобы ограничить распространение COVID-19.