Из-за "Омикрона": в Лондоне был введен режим ЧС
Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости COVID-штаммом "Омикрон"
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.
По его словам, за последние дни фиксируется увеличение числа случаев госпитализации больных COVID-19.
"Количество госпитализаций увеличивается, а также увеличивается нехватка медперсонала, огромными темпами, поэтому я вместе с нашими партнерами принял решение объявить чрезвычайную ситуацию", – сказал Хан.
- По данным ВОЗ, количество случаев штамма коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.
- Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря, чтобы ограничить распространение COVID-19.
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