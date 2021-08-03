"Из-за окончания виз" США выдворяют 24 российских дипломатов из страны, - посол РФ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна приказала 24 российским дипломатам покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября
Об этом сообщает Reuters .
"Почти все они останутся без замены, поскольку Вашингтон резко усилил процедуры выдачи виз", - сказал Антонов.
Представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что российские дипломаты могут подать заявление о продлении срока виз и что это обычная, регулярная практика.
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