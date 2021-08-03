"Из-за окончания виз" США выдворяют 24 российских дипломатов из страны, - посол РФ

Об этом сообщает Reuters .



"Почти все они останутся без замены, поскольку Вашингтон резко усилил процедуры выдачи виз", - сказал Антонов.



Представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что российские дипломаты могут подать заявление о продлении срока виз и что это обычная, регулярная практика.

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