Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Украине насчитывается от 150 до 200 тыс. моряков. Это не только моряки, но и отрасль образования, профессионально-техническое, высшее морское образование, морские тренажерные центры, медицинские центры, осуществляющие медицинский осмотр специалистов моря. Большой пласт, который сейчас не может включиться в экономику", - заметил Шевченко.

Представитель "Фонда помощи морякам "Ассоль" также добавил, что за прошлый год заробитчане перечислили в бюджет Украины около 16-17 млрд долларов и значительная часть этих переводов от украинских моряков.

"Выезд за границу регулируется подзаконным правовым актом постановления Кабинета Министров. Уже есть десятки петиций, нужно внести изменения в постановление. Решить вопрос можно опираясь на обороноспособность Украины и тогда принимать решения. Уверен, что не может быть полного освобождения от призыва, но может быть временная отсрочка на время выполнения своих обязанностей, чтобы работать по специальности", - подчеркнул Шевченко.

Именно невозможность лично ездить на переговоры мешает украинской ИТ-индустрии развиваться еще быстрее

Мужчины, жены которых сейчас проходят военную службу, и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеют право выехать за пределы Украины

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