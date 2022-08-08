Из-за ограничения выезда мужчинам, 150 тыс. украинских моряков не могут включиться в экономику, - представитель "Фонда помощи морякам "Ассоль" Шевченко
Руководитель проектов "Фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко считает, что право выезда моряков за границу – важный вопрос
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Украине насчитывается от 150 до 200 тыс. моряков. Это не только моряки, но и отрасль образования, профессионально-техническое, высшее морское образование, морские тренажерные центры, медицинские центры, осуществляющие медицинский осмотр специалистов моря. Большой пласт, который сейчас не может включиться в экономику", - заметил Шевченко.
Представитель "Фонда помощи морякам "Ассоль" также добавил, что за прошлый год заробитчане перечислили в бюджет Украины около 16-17 млрд долларов и значительная часть этих переводов от украинских моряков.
"Выезд за границу регулируется подзаконным правовым актом постановления Кабинета Министров. Уже есть десятки петиций, нужно внести изменения в постановление. Решить вопрос можно опираясь на обороноспособность Украины и тогда принимать решения. Уверен, что не может быть полного освобождения от призыва, но может быть временная отсрочка на время выполнения своих обязанностей, чтобы работать по специальности", - подчеркнул Шевченко.
- Именно невозможность лично ездить на переговоры мешает украинской ИТ-индустрии развиваться еще быстрее
- Мужчины, жены которых сейчас проходят военную службу, и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеют право выехать за пределы Украины
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