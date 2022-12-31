Из-за обстрелов ЗАЭС отключили от резервной линии питания, - МАГАТЭ

Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ на ЗАЭС была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелами", - говорится в сообщении.

Находящаяся на ЗАЭС группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что в четверг в 21:35 была потеряна связь с резервной линией "Ферросплавная 1" в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки громких взрывов, раздававшихся в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой Днепр.

ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для охлаждения реакторов от единственной оставшейся на станции действующей внешней линии электропередач 750 кВ из четырех, которые существовали до начала полномасштабной войны в Украине. Также агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.

Напомним, кафиры угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

23 декабря глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС.

26 декабря глава Офиса президента подчеркнул , что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

27 декабря министр энергетики Украины заявил , что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".

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