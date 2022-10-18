Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграмме .

Он отметил, что в Днепре оккупанты дважды попали в объект энергетической инфраструктуры. Из-за серьезных повреждений в некоторых районах города может отсутствовать энерго- и водоснабжение.

Также Тимошенко сообщил , что предварительно россияне дважды попали в объект энергообеспечения в Житомире.

На местах ударов работает ГСЧС. Подробности Тимошенко пообещал предоставить позже.

"Утро началось с прилетов по Житомиру . Сейчас в городе нет света и воды. Больницы — на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил , что на объекте энергетической инфраструктуры, куда попали россияне, загорелся пожар и есть серьезные разрушения.

Он также отметил, что без воды и света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточен также одна из насосных станций Днепроводоканала. На левом берегу Днепра перебои с водой.

"Все службы приступят к работе только минует опасность новых атак. Пожалуйста. Экономьте электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно", - написал Резниченко.

В ночь на 18 октября россияне нанесли удар по Николаеву. Погиб один человек.

Утром 18 октября взрывы прогремели в Кривом Роге и в Харькове .