Из-за обстрелов в Житомире и отдельных районах Днепра нет света и воды
Утром 18 октября в Днепре и Житомире зафиксировали удар по объекту энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграмме .
Он отметил, что в Днепре оккупанты дважды попали в объект энергетической инфраструктуры. Из-за серьезных повреждений в некоторых районах города может отсутствовать энерго- и водоснабжение.
Также Тимошенко сообщил , что предварительно россияне дважды попали в объект энергообеспечения в Житомире.
На местах ударов работает ГСЧС. Подробности Тимошенко пообещал предоставить позже.
"Утро началось с прилетов по Житомиру . Сейчас в городе нет света и воды. Больницы — на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!
Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил , что на объекте энергетической инфраструктуры, куда попали россияне, загорелся пожар и есть серьезные разрушения.
Он также отметил, что без воды и света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточен также одна из насосных станций Днепроводоканала. На левом берегу Днепра перебои с водой.
"Все службы приступят к работе только минует опасность новых атак. Пожалуйста. Экономьте электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно", - написал Резниченко.
- В ночь на 18 октября россияне нанесли удар по Николаеву. Погиб один человек.
- Утром 18 октября взрывы прогремели в Кривом Роге и в Харькове .
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