Из-за обстрелов в столичном Святошинском районе нет света
В Святошинском районе Киева отсутствует электроснабжение
Две линии отключены из-за обстрелов кафиров в пригороде. Об этом со ссылкой на официальный ТГ-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает Эспрессо.TV .
"В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, аварийные службы сразу приступят к осмотру и оценке повреждения после завершения активных боевых действий.
"В настоящее время работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы", - утверждают в КГГА.
На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.
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