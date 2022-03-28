Из-за обстрелов в Киевской области задерживаются поезда, пострадавших нет

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Еспресо.TV.

"В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. По влиянию будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" добавили, что все пассажиры и поездные бригады невредимы, поезда находятся на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Информацию о времени задержки и возможном влиянии на обстрел на другие рейсы обещают сообщить впоследствии.

Напомним, в Киеве в результате боевых действий повреждены высоковольтные линии, часть правого берега столицы осталась без света.

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