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Из-за обстрелов в 6 областях есть проблемы со светом, а в Киеве аварийные отключения, - Минэнерго

20 мая, 2023 суббота
14:34
Общество электроэнергия

По состоянию на утро 20 мая из-за обстрелов без света остаются жители 6 областей. Также из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и области

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Отмечается, что в Донецкой области из-за обстрелов было обесточено пять населенных пунктов, в результате чего 5,3 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме того, в результате предварительных обстрелов была обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Из-за технологических нарушений также зафиксировано отключение пяти тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. Подавляющее большинство из них заживлено, продолжаются ремонтные работы.

"На Николаевщине из-за неблагоприятных погодных условий обесточено 6 населенных пунктов, более тысячи потребителей без света. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавляют, что за сутки энергетики вернули свет для 10,6 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

Известно, что экспорт электроэнергии не планируется. Импорт из Молдовы и Словакии составляет более 200 МВт.

"Продолжается ремонтная кампания объектов генерации и сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В то же время ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", - добавили в пресс-службе.

  • Напомним, что в Украине уменьшились объемы производства электроэнергии из-за совокупности определенных факторов. Пока электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономить.
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