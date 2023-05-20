Об этом сообщило Министерство энергетики.

Отмечается, что в Донецкой области из-за обстрелов было обесточено пять населенных пунктов, в результате чего 5,3 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме того, в результате предварительных обстрелов была обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Из-за технологических нарушений также зафиксировано отключение пяти тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. Подавляющее большинство из них заживлено, продолжаются ремонтные работы.

"На Николаевщине из-за неблагоприятных погодных условий обесточено 6 населенных пунктов, более тысячи потребителей без света. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавляют, что за сутки энергетики вернули свет для 10,6 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

Известно, что экспорт электроэнергии не планируется. Импорт из Молдовы и Словакии составляет более 200 МВт.

"Продолжается ремонтная кампания объектов генерации и сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В то же время ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", - добавили в пресс-службе.