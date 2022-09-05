Из-за обстрелов россиян была отключена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом.

Там отметили, что в результате обстрелов были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС - Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие - был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает свои потребности ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Запорожскую атомную электростанцию покинули четыре представителя МАГАТЭ. Два эксперта продолжат работать на станции

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