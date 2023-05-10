Из-за обстрелов РФ повреждено одно из зданий Харьковоблэнерго, без света остаются потребители в 6 областях
В результате вражеского артобстрела 9 мая была повреждена энергетическая инфраструктура в Харьковской области. Также без света остается часть потребителей в 6 областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших среди персонала нет. Продолжается определение объема повреждений.
Также в результате боевых действий без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
- На прошлой неделе оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области.
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