Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших среди персонала нет. Продолжается определение объема повреждений.

Также в результате боевых действий без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.