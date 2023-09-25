Из-за обстрелов РФ обесточивалась подстанция в Херсонской области: ситуация в энергосистеме
В Херсонской области из-за обстрелов была повреждена воздушная ЛЭП, из-за чего на два часа обесточивалась подстанция 150 кВ, питающая несколько тысяч потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В Херсонской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередачи 150 кВ. В результате на два часа обесточивалась подстанция 150 кВ, которая питает несколько тысяч бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Бригады энергетиков работают там, где разрешает ситуация безопасности.
В то же время в Херсоне без света остаются около 3 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС.
В Одесской области в результате ночной атаки оккупантов повреждены сети, обесточены более 1 тыс. потребителей. Ремонтные работы продолжаются.
Обесточение по другим причинам
"Из-за грозового фронта в Закарпатской области отключалась межгосударственная воздушная линия электропередачи 110 кВ. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, за три часа линия возвращена в работу", - сообщили в Минэнерго.
Генерация, импорт и экспорт
В настоящее время генерация полностью покрывает потребности потребителей.
Как отметили в Укрэнерго, на понедельник запланирован импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 220 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 99 МВт.
"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4390 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 389 МВт", - сообщили в компании.
- 21 сентября из-за массированного обстрела РФ были повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины.
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