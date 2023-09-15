Из-за обстрелов РФ обесточена часть жителей 6 областей, в Харьковской области поврежден газопровод
Из-за вражеских обстрелов остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Из-за вражеских обстрелов повреждены сети в трех районах Харьковской области. В частности, повреждена воздушная линия 110 кВ, что привело к обесточению 9 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ремонтные работы уже начаты.
Также в Купянском районе Харьковщины в результате обстрела с территории России поврежден газопровод.
"Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", – рассказали в Минэнерго.
Также сообщили об отключении межгосударственной воздушной линии электропередачи 110 кВ с Молдовой. Линия была возвращена к работе в автоматическом режиме.
"Также краткосрочно выключалась воздушная линия 330 кВ в Кировоградской области. Обесточивание потребителей не было, линию заживили в автоматическом режиме", - отметили у Галущенко.
- В ночь на 15 сентября враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed. ПВО уничтожила все воздушные цели.
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