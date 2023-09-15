Из-за обстрелов РФ обесточена часть жителей 6 областей, в Харьковской области поврежден газопровод

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Из-за вражеских обстрелов повреждены сети в трех районах Харьковской области. В частности, повреждена воздушная линия 110 кВ, что привело к обесточению 9 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ремонтные работы уже начаты.

Также в Купянском районе Харьковщины в результате обстрела с территории России поврежден газопровод.

"Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", – рассказали в Минэнерго.

Также сообщили об отключении межгосударственной воздушной линии электропередачи 110 кВ с Молдовой. Линия была возвращена к работе в автоматическом режиме.

"Также краткосрочно выключалась воздушная линия 330 кВ в Кировоградской области. Обесточивание потребителей не было, линию заживили в автоматическом режиме", - отметили у Галущенко.