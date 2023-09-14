Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 5 областей

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ была ограничена генерация. Однако проблему удалось устранить менее чем через час.

Также в области из-за боевых действий обесточивалось около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах.

Из-за вражеских артобстрелов без света было около 100 абонентов вблизи Никополя в Днепропетровской области. Сейчас все заживлены.

"Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго и отметили, что ремонтные бригады приступают к работе там, где позволяет ситуация с безопасностью.

В Херсоне восстановили 3 трансформаторные подстанции и заживили более 400 потребителей, отключенных после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. По городу остаются обесточенными около 7,5 тыс.потребителей. Восстановительные работы продолжаются.