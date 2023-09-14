Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 5 областей
Из-за вражеских обстрелов по состоянию на 14 сентября без света остается часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В Донецкой области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ была ограничена генерация. Однако проблему удалось устранить менее чем через час.
Также в области из-за боевых действий обесточивалось около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах.
Из-за вражеских артобстрелов без света было около 100 абонентов вблизи Никополя в Днепропетровской области. Сейчас все заживлены.
"Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго и отметили, что ремонтные бригады приступают к работе там, где позволяет ситуация с безопасностью.
В Херсоне восстановили 3 трансформаторные подстанции и заживили более 400 потребителей, отключенных после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. По городу остаются обесточенными около 7,5 тыс.потребителей. Восстановительные работы продолжаются.
- Ранее в Минэнерго сообщалось, что отключений потребителей с 1 октября не планируется. Пока генерация покрывает потребности.
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