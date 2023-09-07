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Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 4 прифронтовых регионов Украины

7 сентября, 2023 четверг
13:13
Экономика

Российские террористы продолжают атаковать пограничные регионы Украины. Из-за обстрелов потребители 4 областей остаются без электроэнергии

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в Харьковской области вблизи Купянска во время выполнения ремонтных работ бригада энергетиков попала под обстрел. Обошлось без жертв, однако текущий ремонт сетей пришлось прекратить.

На деоккупированной части Херсонской области ведутся работы по восстановлению сетей. По данным министерства, за сутки там вернули свет до 20 помещений в одном из населенных пунктов Херсонского района.

"Остается также обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это разрешает безопасность", - добавили в сообщении.

Что известно о подготовке к отопительному сезону

В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. По состоянию на 13 августа Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

18 августа стало известно, что в новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт. Вокруг Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения .

По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.

Параллельно продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

Владимир Зеленский заявил , что в зимние месяцы 2023-2024 годов следует ожидать новых ударов России по объектам украинской энергетики и инфраструктуре.

"Но должны осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике. По критических объектах. Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", - добавил Зеленский.

Общество
Украина
Война с Россией
Енергия
ракетний удар
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