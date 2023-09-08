Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Так, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалось четыре воздушные линии электропередачи, что привело к обесточению более 5 тысяч абонентов. Ремонт начнется после разрешения военных.

На Сумщине в результате утреннего ракетного обстрела без света около 100 потребителей.

"Остается также обесточенная часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время генерация покрывает потребности потребителей.

В то же время в Укрэнерго уточнили, что в четверг, 7 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,3% меньше соответствующего показателя среды, 6 сентября. 8 сентября импорт электроэнергии не планируется. Зато будет осуществляться экспорт в Словакию и Молдову общим объемом 6341 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.