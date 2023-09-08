Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины
Из-за вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в шести областях Украины. Бригады энергетиков приступают к ремонтным работам после разрешения военных
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Так, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалось четыре воздушные линии электропередачи, что привело к обесточению более 5 тысяч абонентов. Ремонт начнется после разрешения военных.
На Сумщине в результате утреннего ракетного обстрела без света около 100 потребителей.
"Остается также обесточенная часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время генерация покрывает потребности потребителей.
В то же время в Укрэнерго уточнили, что в четверг, 7 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,3% меньше соответствующего показателя среды, 6 сентября. 8 сентября импорт электроэнергии не планируется. Зато будет осуществляться экспорт в Словакию и Молдову общим объемом 6341 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
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