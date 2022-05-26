Из-за обстрелов нефтебаз в Житомирской и Ровенской оккупанты нанесли ущерб окружающей среде на сотни миллионов
Почти 225 млн гривен ущерб окружающей среде нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы Житомирщины и Ровенщины
Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции.
Экологи Полесского округа рассчитали ущерб за загрязнение атмосферного воздуха в результате пожаров на трех нефтебазах в Житомирской и Ровенской областях, которые были повреждены в результате ракетно-бомбовых ударов агрессора.
При горении вред атмосфере нанесли оксиды азота, аммиак, сернистый ангидрид, бензапирен, оксиды углерода, металлы и их соединения, негативно влияющие на здоровье людей.
- Напомним, загрязнение воздуха в результате равноценного года работы металлургического предприятия
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