Из-за обстрелов на Херсонщине погибла семья: российский артснаряд попал во двор
Утром 19 февраля россияне из артиллерии обстреляли село Бургунка в Херсонской области: снаряд попал во двор, погибла женщина и двое мужчин, ранены двое детей и двое взрослых
По состоянию на 13:06 сообщается о восьми пострадавших в результате обстрела Херсонщины.
"В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали 7 человек. На месте трагедии погибли три человека - отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека, - бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик", – утвердили в пресс-службе.
Об атаке сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
Утром 19 февраля захватчики массово обстреляли из артиллерии село Бургунка Бериславского района.
Один из снарядов попал во двор, в доме находились трое взрослых и двое детей.
"Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", - отметили в ОВА.
Так, в этой же деревне ранения получил еще один ребенок - 8-летний мальчик. Отмечается, что он находится в стабильном состоянии и получает медицинскую помощь.
- Напомним, накануне россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов: большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.
- В ночь на 19 февраля российская армия по артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома.
- Утром захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, повреждены 2 многоэтажки и автомобили.
- В течение суток 18 февраля российская армия 55 раз била по Херсонщине из артиллерии, РСЗО, минометов, боевых машин пехоты и БПЛА. В результате атаки два человека ранены.
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