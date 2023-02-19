Из-за обстрелов на Херсонщине погибла семья: российский артснаряд попал во двор

По состоянию на 13:06 сообщается о восьми пострадавших в результате обстрела Херсонщины.

"В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали 7 человек. На месте трагедии погибли три человека - отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека, - бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик", – утвердили в пресс-службе.

Об атаке сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

Утром 19 февраля захватчики массово обстреляли из артиллерии село Бургунка Бериславского района.

Один из снарядов попал во двор, в доме находились трое взрослых и двое детей.

"Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", - отметили в ОВА.

Так, в этой же деревне ранения получил еще один ребенок - 8-летний мальчик. Отмечается, что он находится в стабильном состоянии и получает медицинскую помощь.