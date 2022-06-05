Из-за обстрелов на Донбассе погибли 7 человек, - группировка ОС
В Донецкой и Луганской областях 5 июня оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. В результате обстрелов погибли 7 гражданских
Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.
"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц" . Данные о погибших и раненых уточняются", - говорится в сообщении.
В штабе ООС сообщили, что украинские защитники отразили 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники.
Всего за неделю уходящую военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 56 вражеских атак. ПВО сбили два вражеских многоцелевых вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.
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