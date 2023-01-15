Из-за обстрелов на Днепропетровщине более 60 тыс. семей остались без воды, - ОВА
В Марганецкой общине атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тыс. семей остались без воды
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечается, что в ночь на 15 января захватчики трижды ударили по Никопольскому району тяжелой артиллерии: под поражением оказались Красногригоревская, Марганецкая и Никопольская общины.
"В Марганецкой общине повреждена линия электропередачи, которая питает насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", - заявил Валентин Резниченко.
Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, люди не пострадали, однако россияне ударили по мирным городам более 20 снарядов.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 18 погибших.
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