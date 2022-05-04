Из-за обстрелов Метинвест законсервирует Авдеевский коксохим

Об этом Метинвест сообщает в своем заявлении.

Как объясняют в компании, всех работников, которые могут исполнять свои обязанности удаленно, перевели на дистанционную работу еще с марта. Также максимально уменьшили количество персонала, работающего на промышленных площадках завода.

"Однако, продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака окупантов была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод в бомбоубежища, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки", – объясняют в Метинвесте.

На территории завода действуют 7 укрытий, в которых могут разместиться 2,5 тысяч человек. Они снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания для продолжительного пребывания.

Также в Метинвесте заявляют, что готовы вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасную зону.