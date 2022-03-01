Из-за обстрелов Мариуполь остался без света, – мэр города
В понедельник, 28 февраля, Мариуполь остался без электричества и теплоснабжения из-за обстрелов оккупантов
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в своем видеообращении.
Отметим, российские войска продолжают наносить авиаудары по городу, бить из тяжелой артиллерии по мирным кварталам и поселкам, разрушая инфраструктуру.
"Они сегодня нас оставили без электричества. Мы отключены от тепла. Но мы знаем, что делать. Мы с наступлением первых лучей света начнем восстанавливать электроэнергию. Будем запускать котельные", – рассказал Бойченко.
- Напомним, за минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники и колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила о начале штурма Херсона русскими войсками.
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