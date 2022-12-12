Об этом в эфире Еспресо заявил пресс-офицер комендатуры обороны города Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация у нас неизменная - продолжаются обстрелы. Они постоянны и перманентны - происходят чуть ли не ежечасно. Враг применяет ствольную артиллерию больших калибров, системы залпового огня и минометами дотягивается. Лупит по жилому сектору, по домам. Много повреждений - постоянно страдают больницы , – отметил он.

Плетенчук добавил, что сейчас в Херсоне работает сирена, раньше она даже не работала.

"Чудом мы имеем относительно небольшие жертвы, учитывая количество обстрелов. В среднем, один-двое гражданских у нас погибает за сутки, раненых больше", - отметил спикер.

Он назвал еще одну проблему – местное население до конца не понимает, что происходит, нет восприятия реальности.

"Люди пока очень вяло реагируют на обстрелы и на сирены. Это до первых серьезных жертв. Комендатура обороны постоянно призывает к соблюдению требований. Также требуем не выходить на воду, на простреливаемый правый берег", - подытожил он.

12 декабря российские оккупанты атаковали Херсон из РСЗО и артиллерии, в результате обстрела погибла женщина .