Из-за обстрелов электроэнергию будут выключать в 6 регионах Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате утренних обстрелов частично обесточенными остались 6 областей и 3 областных центра
Об этом он пишет в своем facebook.
Галущенко рассказал, что в результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье и Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.
Он отмечает, что сейчас важно экономить электричество, ведь снижение нагрузки на энергосеть поможет энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах.
"Сегодня утром произошло очередное варварское нападение на энергетическую систему Украины. Ракетные обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Прошу всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, максимально уменьшить потребление электроэнергии", - пишет он.
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