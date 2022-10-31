Из-за обстрелов электроэнергию будут выключать в 6 регионах Украины

Об этом он пишет в своем facebook.

Галущенко рассказал, что в результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье и Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.

Он отмечает, что сейчас важно экономить электричество, ведь снижение нагрузки на энергосеть поможет энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах.

"Сегодня утром произошло очередное варварское нападение на энергетическую систему Украины. Ракетные обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Прошу всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, максимально уменьшить потребление электроэнергии", - пишет он.

31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадал Киев, Киевщина, Харьков, Черкасчина, Запорожье, Винницкая и Хмельницкая области.

В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие.

Из-за массированных ракетных ударов российской армии по Киеву 80% горожан остались без водоснабжения.

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