Из-за обстрелов Чернигов остался без отопления и газа
В ночь на 10 марта русско-оккупационные войска обстреляли город Чернигов. Местные жители остались без отопления и газа
Об этом рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
В настоящее время коммунальщики работают над восстановлением подачи жителям газа и отопления.
"Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением сетей", – рассказал Чаус.
- Напомним, украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а кафиры снизили темп наступления и прибегают к дезертирству.
- С 24 февраля по 10 марта оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, 1105 бронемашин, 526 единиц автомобильной техники, 56 РСЗО и 49 самолетов.
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