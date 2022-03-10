Из-за обстрелов Чернигов остался без отопления и газа

Об этом рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.



В настоящее время коммунальщики работают над восстановлением подачи жителям газа и отопления.



"Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением сетей", – рассказал Чаус.

Напомним, украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а кафиры снизили темп наступления и прибегают к дезертирству.

С 24 февраля по 10 марта оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, 1105 бронемашин, 526 единиц автомобильной техники, 56 РСЗО и 49 самолетов.