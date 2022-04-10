Из-за обстрелов без света в Украине остаются 740 тысяч потребителей у свыше тысячи населенных пунктов
По состоянию на 10 апреля в Украине остаются обесточенными около 1023 населенных пунктов, всего около 741,4 тысяч потребителей
Об этом сообщает Минэнерго.
За прошедшие сутки, 9 апреля, было возобновлено электроснабжение более 32,6 тыс. потребителей. В частности, в Киевской области – 13,8 тыс. потребителей, Донецкой – 6,3 тыс., Харьковской – 6 тыс., Запорожской – 4,2 тыс., Николаевской – 1,9 тыс., Сумской – 400 абонентам.
Также известно, что без газоснабжения остаются более 305 тысяч абонентов.
"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", - добавляют в ведомстве.
- Напомним, Международный союз электросвязи принял решение о помощи и поддержке Украины в восстановлении сферы электросвязи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное