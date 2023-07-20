Из-за обстрелов без света остается часть потребителей в шести прифронтовых областях. Ситуация в энергетике
Российские военные продолжают бить по прифронтовым областям Украины. В результате атак без света частично остаются 6 регионов
Об этом пишет Минэнерго.
Отмечается, что из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.
В Минэнерго подчеркивают, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Также в результате прошедшего страной грозового шторма обесточивались 152 населенных пункта: в Закарпатской области – 79, во Львовской области – 44, в Ивано-Франковской – 26, в Черниговской – 2, в Сумской области – 1 населенный пункт.
- В результате ночной атаки россиян 19 июля зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской и Одесской областях. Обесточены почти 3 тысячи потребителей.
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