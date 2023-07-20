Об этом пишет Минэнерго.

Отмечается, что из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

В Минэнерго подчеркивают, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Также в результате прошедшего страной грозового шторма обесточивались 152 населенных пункта: в Закарпатской области – 79, во Львовской области – 44, в Ивано-Франковской – 26, в Черниговской – 2, в Сумской области – 1 населенный пункт.