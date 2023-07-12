Из-за обстрелов без света остается часть потребителей в прифронтовых областях. Ситуация в энергетике
В результате вражеских обстрелов прифронтовых территорий Украины без света остаются 6 областей Украины - Запорожская, Херсонская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что из-за обстрелов со стороны россиян обесточивались 8 населенных пунктов в Запорожской и 6 населенных пунктов в Херсонской области. Кроме того, без света остается часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
"Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - говорится в сообщении.
Также ночью россияне нанесли очередной удар по территории Украины. В частности, вражеской целью стала Черкасская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы кратковременные выключения нескольких линий электропередачи, потребители не обесточивались.
Кроме этого, в Укрэнерго призывают украинцев ежедневно экономить электроэнергию с 16:00 до 23:00.
"Диспетчерский центр Укрэнерго не видит потребления каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.
Укрэнерго советует украинцам:
- охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23 ˚С;
- выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
- выключать свет, если выходите из помещения.
"На сегодняшний день Укрэнерго не прогнозирует ограничений электроснабжения, но настаиваем на необходимости уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки", - добавляют в Укрэнерго.
- В ночь с 11 на 12 июля российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов территории Украины. Силы ПВО уничтожили 11 из 15 дронов, один из беспилотников попал в Черкасской области, есть пострадавшие.
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