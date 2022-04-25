Из-за обстрелов автобус не доехал до Рубежного: 25 апреля из Луганщины эвакуировали 73 человека
25 апреля из временно оккупированных населенных пунктов удалось выехать 73 человека. Из-за обстрелов в Рубежном не удалось доехать одному автобусу
Об этом написал глава Луганской администрации Сергей Гайдай в telegram.
"Новый автобус найти можно, проблема в том, что люди остались в опасности - в городе, где ни на миг не прекращаются уличные бои. Впрочем, удалось уехать 12 северодончанам, 38 лисичанам и 23 попаснянам", - написал он.
Утром 25 апреля на подъезде к городу россияне открыли огонь по автобусу. Обошлось без травмированных, однако транспорт не уцелел.
Также глава области сообщил, что 26 апреля планирует организовать эвакуацию для людей, оставшихся в Луганской области.
- Напомним, российские оккупанты обстреляли Кременскую электроподстанцию, в результате чего без света остались все населенные пункты Луганщины.
- 24 апреля в Луганской области оккупанты обстреляли 7 жилых домов. Россияне в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.
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