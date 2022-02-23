Из-за обстрела в Станице Луганской горит жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"В 17:48 поступило сообщение о возгорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98. На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.



На месте спасатели установили, что горит здание площадью 80 м кв. Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось ранее, россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница.

23 февраля, по состоянию на 17:00 в зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов.