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Из-за обстрела в Станице Луганской горит жилой дом

23 февраля, 2022 среда
20:34
война с Россией

В среду, 23 февраля, из-за обстрела российскими оккупационными войсками в Станице Луганской на Луганщине загорелся жилой дом, жертв среди мирного населения нет

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:48 поступило сообщение о возгорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98. На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что горит здание площадью 80 м кв. Ликвидация пожара продолжается.

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