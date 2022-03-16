Из-за обстрела телебашни в Ровенской области погиб 21 человек, - Коваль

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV .

Напомним, 14 марта в результате вражеского авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. В результате в области не работает теле- и радиовещание.

В Ровно из-под завалов разрушенной телебашни освободили несколько человек.

"Ночь на Ровенщине прошла стабильно. Границы остаются незыблемыми. Можем констатировать, что аварийно-спасательные работы после обстрела телебашни закончены. Разбирали завалы. К сожалению, есть еще один погибший человек. То есть, конечный цифра 21 человек погиб, 9 получили ранения в результате обстрела телебашни ", – отметил Виталий Коваль.Он добавил, что состояние 9 раненых стабильное. По словам Виталия Коваля, перед западными регионами Украины стоит множество вызовов."Сейчас перед западными областями Украины стоит много вызовов. В частности, проведение посевной кампании и обеспечение гуманитарным грузом регионы активных боевых действий. Мы активно работаем. Работаем над развертыванием тыловой экономики, что сейчас очень важно", - отметил глава Ровенской ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb