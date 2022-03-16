США выделят более $186 млн для помощи украинским беженцам
Эксклюзив
Из-за обстрела телебашни в Ровенской области погиб 21 человек, - Коваль
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате обстрела телебашни в Ровенской области погиб 21 человек, 9 получили ранения
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV ."Ночь на Ровенщине прошла стабильно. Границы остаются незыблемыми. Можем констатировать, что аварийно-спасательные работы после обстрела телебашни закончены. Разбирали завалы. К сожалению, есть еще один погибший человек. То есть, конечный цифра 21 человек погиб, 9 получили ранения в результате обстрела телебашни ", – отметил Виталий Коваль.
Он добавил, что состояние 9 раненых стабильное. По словам Виталия Коваля, перед западными регионами Украины стоит множество вызовов.
"Сейчас перед западными областями Украины стоит много вызовов. В частности, проведение посевной кампании и обеспечение гуманитарным грузом регионы активных боевых действий. Мы активно работаем. Работаем над развертыванием тыловой экономики, что сейчас очень важно", - отметил глава Ровенской ОВА.
- Напомним, 14 марта в результате вражеского авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. В результате в области не работает теле- и радиовещание.
- В Ровно из-под завалов разрушенной телебашни освободили несколько человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 29.64
-
EUR
Покупка 32.49Продажа 32.79
- Актуальное
- Важное
2022, среда
16 мартa
10:05
Не только правительство, а каждый украинец должен бойкотировать бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией, – Синютка
09:54
"Устанавливайте спутниковые тарелки, смотрите Еспресо и других вещателей": Княжицкий дал советы, как сохранить доступ к информации в условиях агрессии РФ
09:20
Международные компании Michelin Group, Bayer и Baker McKenzie прекращают сотрудничество с Россией
09:19
По просьбе Марины Порошенко община из Тюрингии передала три карета скорой помощи для военного госпиталя в Киеве
09:01
Эксклюзив
"Пол ночи били со стороны Харькова, полночи били со стороны Харькова, однако Сумы настроены оптимистично, – политолог о настроениях сумчан
08:58
ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 3 вражеских самолета, 2 крылатые ракеты и контратаковали на ряде направлений, оккупанты продолжили бомбить инфраструктуру и жилые районы
07:53
Эксклюзив
Комендантский час в Киеве – действенный способ противодействовать диверсантам, – первый заместитель главы КГГА
03:11
Путину грозит физическое уничтожение от ближайшего оцепления. У президента РФ остались только три "карманных" олигарха, – Центр противодействия дезинформации
02:02
Всякая война завершается соглашением. Позиции на переговорах звучат уже более реалистично, - Зеленский о переговорах с РФ
01:37
За прошедшие сутки удалось эвакуировать 28 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской, Донецкой областях, - Зеленский
01:27
Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов, - Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев
2022, вторник
15 мартa