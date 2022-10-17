Из-за обстрела россиян на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью
В понедельник, 17 октября, оккупанты в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская
Об этом сообщил Энергоатом в своем телеграме .
В сообщении говорится, что в переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Энергоатом заявил, что россияне сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.
Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Пивденноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.
Энергоатом в очередной раз отмечает необходимость срочной демилитаризации ЗАЭС.
"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", - говорится в сообщении.
- Руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что ЗАЭС заминирована, а сотрудников станции истязают.
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