Из-за "обстрела" окрестностей Шебекино в городе частично пропал свет и вода

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.

Он утверждает, что после "обстрелов" окрестностей Шебекино никто не пострадал, однако в городе частично остановлены поставки воды и электроэнергии.

"В результате обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередач: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", - пишет Гладков.

Местный телеграм-канал "Жесть Белгород" опубликовал SMS-сообщения от читателей. Утверждается, что российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произвела рассылку жителям Шебекино с предупреждением об обстреле.

Напомним, 16 ноября сообщалось о том, что Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала людей из хутора Старый Волоконовского района Белгородской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb