Из-за "обстрела" окрестностей Шебекино в городе частично пропал свет и вода
В Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.
Он утверждает, что после "обстрелов" окрестностей Шебекино никто не пострадал, однако в городе частично остановлены поставки воды и электроэнергии.
"В результате обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередач: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", - пишет Гладков.
Местный телеграм-канал "Жесть Белгород" опубликовал SMS-сообщения от читателей. Утверждается, что российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произвела рассылку жителям Шебекино с предупреждением об обстреле.
- Напомним, 16 ноября сообщалось о том, что Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала людей из хутора Старый Волоконовского района Белгородской области.
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