Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Он написал о провокациях оккупационных войск, которые со стороны Запорожской АЭС стреляли в направлении жилых кварталов Энергодара.

"Слышны взрывы. Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд. В большинстве микрорайонов города пропал свет. Также нет водоснабжения, в основном прекратил работать интернет", - написал Дмитрий Орлов.

Впоследствии в Энергоатоме подтвердили, что рашисты в Энергодаре устроили очередную провокацию и стреляли в сторону Запорожской АЭС.

"Российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксированы три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС", - сообщили в Энергоатоме.

Там добавили, что несмотря на провокации, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

"В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы. Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!" – написали в Энергоатоме.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) считают, что оккупационные войска используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить желание западных партнеров оказывать военную поддержку Украине

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