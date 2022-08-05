Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок
В Энергодаре оккупанты стреляли рядом Запорожской АЭС
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Он написал о провокациях оккупационных войск, которые со стороны Запорожской АЭС стреляли в направлении жилых кварталов Энергодара.
"Слышны взрывы. Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд. В большинстве микрорайонов города пропал свет. Также нет водоснабжения, в основном прекратил работать интернет", - написал Дмитрий Орлов.
Впоследствии в Энергоатоме подтвердили, что рашисты в Энергодаре устроили очередную провокацию и стреляли в сторону Запорожской АЭС.
"Российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксированы три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС", - сообщили в Энергоатоме.
Там добавили, что несмотря на провокации, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.
"В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы. Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!" – написали в Энергоатоме.
- Напомним, в Институте изучения войны (ISW) считают, что оккупационные войска используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить желание западных партнеров оказывать военную поддержку Украине
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