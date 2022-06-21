Из-за обстрела Николаева россиянами погиб один человек, - мэр

Об этом написал городской голова Александр Сенкевич в Telegram .

"Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - отметил мэр.

Он добавил, что в результате обстрела повреждено имущество двух предприятий - здания и автомобили.