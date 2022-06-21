Из-за обстрела Николаева россиянами погиб один человек, - мэр
В результате российских обстрелов Николаева 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения
Об этом написал городской голова Александр Сенкевич в Telegram .
"Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - отметил мэр.
Он добавил, что в результате обстрела повреждено имущество двух предприятий - здания и автомобили.
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