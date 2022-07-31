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Из-за обстрела Николаева погиб один из самых богатых бизнесменов Украины Алексей Вадатурский

31 июля, 2022 воскресенье
10:05
Общество

Этой ночью в результате обстрела Николаева погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена

Такую информацию распространил народный депутат Тарас Батенко.

"Приношу глубокие соболезнования коллеге, бывшему народному депутату Андрею Вадатурскому, по поводу трагической гибели отца и матери в результате сегодняшнего обстрела Николаева. Президент Нибулона, Герой Украины Алексей Вадатурский был сильной, несгибаемой личностью. Вечная память!", - написал Батенко.

РБК-Украина получило подтверждение этой информации у заместителя главы Николаевской ОВ Юрия Гранатурова.

Справочно. Алексей Афанасьевич Вадатурский (род. 8 сентября 1947, с. Бендзары, Балтский район, Одесская область) - украинский агропредприниматель. Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации (с февраля 2005 г.).

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

  • Напомним, ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. По утреннему сообщению главы Николаевской ОВ, предварительно, погиб один человек. По словам городского головы Николаева, это "наверное был сильнейший удар" по городу за все время.

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