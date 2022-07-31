Из-за обстрела Николаева погиб один из самых богатых бизнесменов Украины Алексей Вадатурский

Такую информацию распространил народный депутат Тарас Батенко.

"Приношу глубокие соболезнования коллеге, бывшему народному депутату Андрею Вадатурскому, по поводу трагической гибели отца и матери в результате сегодняшнего обстрела Николаева. Президент Нибулона, Герой Украины Алексей Вадатурский был сильной, несгибаемой личностью. Вечная память!", - написал Батенко.

РБК-Украина получило подтверждение этой информации у заместителя главы Николаевской ОВ Юрия Гранатурова.

Справочно. Алексей Афанасьевич Вадатурский (род. 8 сентября 1947, с. Бендзары, Балтский район, Одесская область) - украинский агропредприниматель. Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации (с февраля 2005 г.).

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Напомним, ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. По утреннему сообщению главы Николаевской ОВ, предварительно, погиб один человек. По словам городского головы Николаева, это "наверное был сильнейший удар" по городу за все время.

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