Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он сообщил, что российские войска в 14:30 обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. Из-за этого в окрестностях одного из пограничных сел разорвались 11 мин. Остальные дни обошлись без обстрелов.

Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.

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