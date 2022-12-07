Из-за обстрела на Сумщине вблизи границы с РФ разорвались 11 мин
В среду, 7 декабря, россияне обстреляли Сумщину из минометов, из-за чего в приграничной деревне разорвалось 11 мин
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он сообщил, что российские войска в 14:30 обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. Из-за этого в окрестностях одного из пограничных сел разорвались 11 мин. Остальные дни обошлись без обстрелов.
- Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.
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