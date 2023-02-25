Из-за обстрела Херсона двое работников аварийно-спасательной службы получили ранения

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

В результате российской атаки ранены два специалиста Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Мужчины закрывали OSB-листами окна по ул. Полтавской, что в Херсоне. Да, в это время начался обстрел города.

"Мужчины получили обломочные ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ОВА.