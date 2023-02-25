Из-за обстрела Херсона двое работников аварийно-спасательной службы получили ранения
В результате российского обстрела двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы получили ранения: их госпитализировали
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
В результате российской атаки ранены два специалиста Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Мужчины закрывали OSB-листами окна по ул. Полтавской, что в Херсоне. Да, в это время начался обстрел города.
"Мужчины получили обломочные ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ОВА.
- Напомним, за сутки 24 февраля россияне из разных видов оружия 83 раза били по Херсонской области , под атакой оказались дома, медицинское и образовательное заведения.
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