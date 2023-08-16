Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что часть старого здания обрушилась на оживленной улице у популярного храма в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

"Инцидент произошел вблизи храма Банке Бихари в районе Матхура, куда ежедневно посещают тысячи паломников и посетителей", - говорится в сообщении.

По данным издания, в храм ежедневно приходят тысячи паломников и посетителей.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. В настоящее время устанавливается причина обрушения.