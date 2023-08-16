Из-за обрушения здания на севере Индии погибли по меньшей мере 5 человек
Во вторник, 15 августа, в результате обрушения здания на севере Индии погибли по меньшей мере 5 человек, и еще 4 получили ранения
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что часть старого здания обрушилась на оживленной улице у популярного храма в северном индийском штате Уттар-Прадеш.
"Инцидент произошел вблизи храма Банке Бихари в районе Матхура, куда ежедневно посещают тысячи паломников и посетителей", - говорится в сообщении.
По данным издания, в храм ежедневно приходят тысячи паломников и посетителей.
Пострадавших госпитализировали в местную больницу. В настоящее время устанавливается причина обрушения.
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