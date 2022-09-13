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Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созывает Совбез ООН

13 сентября, 2022 вторник
14:07
Мир

Франция поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете Безопасности ООН

Об этом сообщают в офисе президента Эмманюэля Макрона, передает Reuters.

У Макрона подчеркивают, что президент продолжает призывать обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

Отметим, что во вторник Армения заявила, что по меньшей мере 49 ее солдат были убиты в столкновениях вдоль границы с Азербайджаном после резкой эскалации военных действий, что заставило Россию и Соединенные Штаты призвать к воздержанию.

Наряду с США и Россией, Франция является сопрезидентом Минской группы, которая является посредником между Арменией и Азербайджаном.

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  • Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия
  • В украинском МИД отреагировали на обострение между Арменией и Азербайджаном

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