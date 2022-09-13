Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созывает Совбез ООН

Об этом сообщают в офисе президента Эмманюэля Макрона, передает Reuters.

У Макрона подчеркивают, что президент продолжает призывать обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

Отметим, что во вторник Армения заявила, что по меньшей мере 49 ее солдат были убиты в столкновениях вдоль границы с Азербайджаном после резкой эскалации военных действий, что заставило Россию и Соединенные Штаты призвать к воздержанию.

Наряду с США и Россией, Франция является сопрезидентом Минской группы, которая является посредником между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, 13 сентября в 00:05 на границе между Арменией и Азербайджаном начались военные действия. Есть жертвы с обеих сторон

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