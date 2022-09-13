Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созывает Совбез ООН
Франция поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете Безопасности ООН
Об этом сообщают в офисе президента Эмманюэля Макрона, передает Reuters.
У Макрона подчеркивают, что президент продолжает призывать обе стороны соблюдать режим прекращения огня.
Отметим, что во вторник Армения заявила, что по меньшей мере 49 ее солдат были убиты в столкновениях вдоль границы с Азербайджаном после резкой эскалации военных действий, что заставило Россию и Соединенные Штаты призвать к воздержанию.
Наряду с США и Россией, Франция является сопрезидентом Минской группы, которая является посредником между Арменией и Азербайджаном.
- Напомним, 13 сентября в 00:05 на границе между Арменией и Азербайджаном начались военные действия. Есть жертвы с обеих сторон
- Пашинян попросил у Путина помощи в рамках ОДКБ
- Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия
- В украинском МИД отреагировали на обострение между Арменией и Азербайджаном
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное