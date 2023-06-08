Из-за обмеления Каховского водохранилища на Никопольщине остановились два водоканала

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Два водоканала остановились в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище. В одной из общин уже сейчас организуется подвоз и возможность получения воды для населения с расчетом на нужды жителей двух ТГ (территориальных общин, – ред.). По другим территориям продолжается подготовительная работа", – написал он.

По его словам, в район направляются грузовики с бутилированной водой и цистерны с технической.

Чиновник призвал экономно потреблять запасы воды, созданные ранее.