Из-за обмеления Каховского водохранилища на Никопольщине остановились два водоканала
Из-за обмеления Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС в Никопольщине остановились два водоканала. В общины направляются цистерны
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Два водоканала остановились в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище. В одной из общин уже сейчас организуется подвоз и возможность получения воды для населения с расчетом на нужды жителей двух ТГ (территориальных общин, – ред.). По другим территориям продолжается подготовительная работа", – написал он.
По его словам, в район направляются грузовики с бутилированной водой и цистерны с технической.
Чиновник призвал экономно потреблять запасы воды, созданные ранее.
- 8 июня в ОВА сообщили, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибли 850 кг рыбы . Ущерб составляет более 7 млн грн.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
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