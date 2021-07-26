Из-за обильных дождей в Лондоне затопило метро
25 июля столицу Великобритании затопило в результате ливня: улицы города и станции метро оказались в воде
Об этом рассказывает ВВС .
Многие улицы были закрыты из-за затопления, в том числе тоннель Блекуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-парке выпало 41,6 мм осадков - больше всего в стране.
Чиновники предупредили автомобилистов, чтобы они не ездили в опасных условиях.
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Лондонская пожарная бригада заявила, что за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями. Станция метро Pudding Lane была почти полностью затоплена.
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