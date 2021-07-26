Из-за обильных дождей в Лондоне затопило метро

Об этом рассказывает ВВС .



Многие улицы были закрыты из-за затопления, в том числе тоннель Блекуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-парке выпало 41,6 мм осадков - больше всего в стране.



Чиновники предупредили автомобилистов, чтобы они не ездили в опасных условиях.



Читайте также: В Китае залило 12-миллионный город Чжэнчжоу на Хуанхэ: метро затопило, погибли 12 человек



Лондонская пожарная бригада заявила, что за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями. Станция метро Pudding Lane была почти полностью затоплена.

19 июля в Киеве затопило две станции метро - "Берестейскую" и "Академгородок"