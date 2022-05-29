Из-за обесточивания на Донетчине в двух шахтах под землей остались заблокированными 115 горняков
В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. 115 горняков заблокированы под землей на шахтах "Центральной" и "Торецкой"
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для подъема шахтеров на поверхность",- сказал Кириленко.
По его словам из-за отсутствия электричества частично прекращена подача воды в области.
"Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды", - добавил он.
Глава области сообщил, что восстановительные работы уже начались. Необходимо ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Также он отметил, что в условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны и в очередной раз призвал жителей Донбасса эвакуироваться.
- Обесточенными на 29 мая остаются около 763 населенных пунктов, больше всего – в Донецкой области.
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