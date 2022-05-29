Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для подъема шахтеров на поверхность",- сказал Кириленко.

По его словам из-за отсутствия электричества частично прекращена подача воды в области.

"Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды", - добавил он.

Глава области сообщил, что восстановительные работы уже начались. Необходимо ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Также он отметил, что в условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны и в очередной раз призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

Обесточенными на 29 мая остаются около 763 населенных пунктов, больше всего – в Донецкой области.

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