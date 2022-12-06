Из-за новых санкций против РФ Турция не пропускает около 20 танкеров, - Financial Times
После введения новых санкций и установления предельного предела стоимости российской нефти на территории Турции остановлено 19 танкеров
Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что у берегов Турции образовалась пробка из танкеров после введения потолка цен на российскую нефть. Анкара не пропускает около 19 танкеров с сырой нефтью и требует подтверждения страховки.
- Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничение касается российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти.
- 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. А 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 5 декабря решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза официально вступило в силу.
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