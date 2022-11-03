Из-за новых российских атак Укрэнерго ограничило электроснабжение в трех областях
В трех областях Украины ввели ограничение на подачу электроэнергии из-за нагрузки на сети, вызванной новыми российскими атаками
Об этом Укрэнерго сообщило в Telegram.
"Для поддержки стабильности работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером 2 ноября вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.
Оператор отмечает, что временные контролируемые ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
"Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей", - добавили в Укрэнерго.
- Напомним, вечером 2 ноября произошли новые атаки кафиров и известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Кривом Роге.
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