Из-за новых российских атак Укрэнерго ограничило электроснабжение в трех областях

Об этом Укрэнерго сообщило в Telegram.

"Для поддержки стабильности работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером 2 ноября вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Оператор отмечает, что временные контролируемые ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей", - добавили в Укрэнерго.

Напомним, вечером 2 ноября произошли новые атаки кафиров и известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Кривом Роге.

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