Из-за нового потопа в оккупированном Крыму эвакуируют жителей Бахчисарайского района

Об этом сообщает РБК-Украина .

Новый потоп в оккупированном Крыму произошел 4 июля в результате сильных ливней. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, в частности в Бахчисарайском и Красногвардейском.

Отмечается, что в населенном пункте Куйбышево, Бахчисарайского района, прошла волна воды, которая вызвала подтопление более 50 жилых домов. Местных жителей эвакуируют.

В селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации, пострадал один частный дом.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопила село Голубинка. Также подтопление угрожает самому Бахчисараю. Часть дорог в районе перекрыто.

Подтопления наблюдаются и в Ялте.