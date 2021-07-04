Из-за нового потопа в оккупированном Крыму эвакуируют жителей Бахчисарайского района
В оккупированном Крыму эвакуируют жителей населенного пункта Куйбышево, дома которых были подтоплены в результате ливней и наводнения
Об этом сообщает РБК-Украина .
Новый потоп в оккупированном Крыму произошел 4 июля в результате сильных ливней. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, в частности в Бахчисарайском и Красногвардейском.
Отмечается, что в населенном пункте Куйбышево, Бахчисарайского района, прошла волна воды, которая вызвала подтопление более 50 жилых домов. Местных жителей эвакуируют.
В селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации, пострадал один частный дом.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопила село Голубинка. Также подтопление угрожает самому Бахчисараю. Часть дорог в районе перекрыто.
Подтопления наблюдаются и в Ялте.
- Напомним, 18 июня в результате мощного ливня затопило Ялту и окрестности, в городе были затоплены пешеходные переходы.
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