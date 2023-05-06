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Из-за ночных ударов повреждены электросети в 7 областях, - Минэнерго

6 мая, 2023 суббота
13:12
Новости

Российские войска в ночь на субботу раз атаковали сетевую инфраструктуру, из-за чего осталась без электроэнергии часть потребителей в семи областях Украины

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из-за ночного авиаудара по Сумщине зафиксировано повреждение распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов и повреждений сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысяч абонентов.

В ведомстве отметили, что без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях.

Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах продолжаются на тех участках, где дает возможность ситуация с безопасностью.

  • По состоянию на утро 6 мая российские террористы ракетными ударами повредили промышленные объекты, админздания и частные дома в населенных пунктах Донецкой области, погибли и ранены.
Война с Россией
Енергия
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