Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из-за ночного авиаудара по Сумщине зафиксировано повреждение распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов и повреждений сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысяч абонентов.

В ведомстве отметили, что без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях.

Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах продолжаются на тех участках, где дает возможность ситуация с безопасностью.