Из-за ночных ударов повреждены электросети в 7 областях, - Минэнерго
Российские войска в ночь на субботу раз атаковали сетевую инфраструктуру, из-за чего осталась без электроэнергии часть потребителей в семи областях Украины
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из-за ночного авиаудара по Сумщине зафиксировано повреждение распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Из-за вражеских обстрелов и повреждений сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысяч абонентов.
В ведомстве отметили, что без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях.
Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах продолжаются на тех участках, где дает возможность ситуация с безопасностью.
- По состоянию на утро 6 мая российские террористы ракетными ударами повредили промышленные объекты, админздания и частные дома в населенных пунктах Донецкой области, погибли и ранены.
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